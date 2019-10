In Cammino per Francesco, per sostenere la Ricerca sulla Fibrosi Cistica

Una torta bianco avorio per ricordare Francesco Caporale, giovane ragazzo di Cassano Ionio scomparso prematuramente due anni fa e che oggi avrebbe compiuto 40 anni.

Cosi le volontarie del gruppo "In Cammino per Francesco" che da qualche mese promuove e testimonia sul territorio le attività della Fondazione per la Ricerca sulla Fibrosi Cistica hanno inteso trascorrere questo giorno insieme agli anziani ospiti della nostra Struttura.

Un'iniziativa accolta di buon grado dal C.d.A. dell'Istituto che ha aperto le porte al gruppo "In Cammino per Francesco" ed in particolare alla Signora Francesca, consorte del giovane scomparso la quale, con una gran forza d'animo si è intrattenuta con i nostri Ospiti offrendo loro tanta solidarietà.

Presenti alla cerimonia anche tanti familiari e amici della giovane coppia cassanese, stretti in un affettuoso abbraccio alla Signora Francesca.

Particolarmente toccante il momento delle candeline in cui la Signora Francesca ha inteso ricordare suo marito Francesco ma anche tutti i giovani scomparsi prematuramente.

La cerimonia, sobria e garbata, è proseguita con il classico "lancio di palloncini", al quale ha preso parte una nostra ospite, che ha voluto ringraziare personalmente la Signora Francesca e le volontarie del gruppo "In Cammino con Francesco" per il meraviglioso gesto di solidarietà di questa mattina.