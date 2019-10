Un punto a testa per Cosenza e Chievo: 1-1

Termina 1-1 il match tra Cosenza e Chievo, valido per la nona giornata di Serie B. Decidono i due gol siglati nel primo tempo. In gol per gli ospiti Esposito all'8' e pari di Bruccini al 35'.

Al Cosenza in sostanza manca la zampata vincente in un gara ben giocata che comunque dà continuità ai recenti risultati.

COSENZA (4-3-3): Perina; Bittante (dal 36'st Corsi), Idda, Capela, Legittimo; Bruccini, Sciaudone, Kanouté; Baez, Carretta (dal 25′ st, Pierini), Rivière (dal 25′ st Litteri). A disposizione: D'Orazio, Greco, Kone, Machach, Broh, Trovato, Saracco, Quintero. Allenatore: Piero Braglia.

CHIEVO VERONA (4-3-1-2): Semper; Dickmann, Cesar, Vaisanen, Cotali (dal 32′ st Frey); Esposito, Obi, Garritano (dal 41′ st Bertagnoli); Pucciarelli (dal 1′ st Segre); Meggiorini, Rodriguez. A disposizione: Leverbe, Rigione, Brivio, Nuno Henrique, Rovaglia, Schafer, Nardi, Pavone. Allenatore: Michele Marcolini.

ARBITRO: Valerio Marini.

RETI: all'8 Esposito, al 35′ Bruccini.

AMMONIZIONI: Dickmann, Braglia, Bittante, Cesar, Esposito, Idda

RECUPERO: nessun minuto nel primo tempo e 4′ nella ripresa