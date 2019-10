Cariati (Cs), il coordinamento “L’alternativa”: “Piena fiducia nel sindaco”

Il coordinamento dell'Alternativa, si è riunito nel pomeriggio di ieri per salutare il Sindaco Filomena Greco, rientrata da pochi giorni nel pieno delle proprie funzioni.

Il Sindaco ha ritenuto doveroso ringraziare tutti per essere riusciti a superare un periodo così lungo e difficile, pur tra tantissime difficoltà. In particolare ha ringraziato il vicesindaco Cicciu' per aver lavorato con sacrificio e spirito di abnegazione e insieme a tutti gli altri ha rinnovato l'invito a riprendere il suo posto continuando a dare il suo prezioso contributo al progetto dell'Alternativa. Si è poi tenuto un proficuo e costruttivo confronto sull'attuale situazione amministrativa e politica, all'unanimità si è programmato l'avvio di un concreto programma di lavoro per ridare slancio e nuovo respiro all'azione dell'esecutivo e di tutta la maggioranza.

Tutto il coordinamento de l'Alternativa ha riconfermato piena fiducia nel Sindaco e nelle conseguenti determinazioni che vorrà adottare per il miglior proseguimento del progetto politico e amministrativo intrapreso, progetto votato e atteso dalla maggior parte dei cittadini cariatesi. Il Sindaco ha espresso la necessità di incontri più frequenti anche monotematici per garantire la fattiva partecipazione di tutto il gruppo politico alle scelte politico-amministrative ed ha inoltre annunciato a breve un incontro con tutta la popolazione Cariatese.

Dettagli Creato Sabato, 26 Ottobre 2019 15:16