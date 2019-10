Ex Ministro :Pinotti a Rende (Cs): "Pd-M5S abbiano coraggio, trovino basi comuni"

L'ex Ministro della Difesa Roberta Pinotti, attuale responsabile del Pd per la Sicurezza, ha partecipato a Rende ad un incontro sul tema "Il Pd e la sfida del Governo" organizzato da Zonadem.

"Non basta dire che bisogna fermare Salvini: fra Pd e Movimento 5 stelle si deve avere il coraggio di rintracciare le basi comuni, di parlarsi, di aprirsi e questo deve avvenire a cominciare proprio dai territori. Ecco perche', la linea perseguita dal Commissario del Pd della Calabria, Stefano Graziano, ha il pieno appoggio della Segreteria nazionale".

"Vedere tante persone, tante donne, tante competenze che si interessano di politica e vogliono mettersi al servizio dei loro territori - ha aggiunto la senatrice Pinotti - rappresenta il modo migliore per raccogliere e affrontare le difficili sfide calabresi. Il nuovo Governo nazionale e' nato da una ricerca, avviata e in divenire, di compatibilita' programmatiche e di progetto compiuto per il Paese".