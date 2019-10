Corigliano-Rossano (Cs), Arpacal: "Incendio Ecoross, campionamento aria non necessario"

"Incendio nell'azienda Ecoross, durante il sopralluogo da parte dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Calabria effettuato ieri mattina (giovedì 24) non sono stati riscontrati incendi in atto, fumi o odori riconducibili alla combustione di materiale. Per tali motivi non è stato necessario procedere con il campionamento dell'aria".

È quanto ha comunicato la stessa Arpacal – Dipartimento provinciale di Cosenza agli uffici comunali di Corigliano-Rossano.

La richiesta di sopralluogo per determinare il livello di idrocarburi policiclici aromatici (IPA) e quindi un inquinamento atmosferico causato dall'incendio era stata fatta dall'Ente nella stessa giornata in cui il fuoco ha distrutto cumuli di rifiuti nell'azienda sita a Sant'Irene.