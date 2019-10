Online tutto il materiale prodotto da Giacomo Mancini

"La Fondazione dedicata a Giacomo Mancini, dalla sua costituzione, avvenuta nel 2004, ha catalogato, archiviato e reso fruibile on line tutto il materiale prodotto dal leader socialista. Adesso grazie anche al contributo della Camera di Commercio di Cosenza e ad un suo avviso, si e' arrivati a catalogare piu' di centomila documenti cartacei (atti parlamentari, interviste, corrispondenza, minute, stampe e foto) e 583 filmati pari a circa 200 ore di girato (interventi in Parlamento, interviste, commemorazioni, premiazioni, congressi, inaugurazioni)". Lo riferisce un comunicato della Fondazione Giacomo Mancini. I risultati di questo progetto saranno presentati nel corso di una conferenza stampa da Pietro Mancini, figlio di Giacomo, presidente della Fondazione, e da Klaus Algieri, presidente della Camera di Commercio di Cosenza. La conferenza e' in programma il 28 ottobre, alle 11,30, nella sala Petraglia della Camera di Commercio di Cosenza.

Dettagli Creato Venerdì, 25 Ottobre 2019 14:44