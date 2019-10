Castrovillari (Cs), Sindaco esulta per l'arrivo del Giro d'Italia

"L' hanno preannunciata, giustamente, in molti, ma ora è ufficiale" dichiara il Sindaco del capoluogo del Pollino, Domenico Lo Polito, da Milano dove ha partecipato, per l'occasione, il pomeriggio di giovedì 24 ottobre, ad una trasmissione dedicata, in diretta su Rai2, all'incontro delle Città di Tappa nel quale la direzione del Giro d'Italia ha comunicato pure che sabato 16 maggio l'ottava tappa della "corsa rosa" si muoverà da Castrovillari per raggiungere Brindisi.

"Dopo tre anni,cosi-ha aggiunto il primo cittadino-, ritorna nel Pollino un evento importante per le ricadute che porta mettendo sotto i riflettori mediatici Territori ricchi di storia, patrimoni e capacità pronti a coinvolgersi per una crescita e sviluppo sempre più diffusi e inclusivi che manifestazioni del genere sanno suscitare implicando.

Per cui- rilancia determinato, nel commentare l'importante notizia, questo invito- partecipiamo tutti, con mille iniziative, per colorare di rosa la nostra città ben prima ed anche dopo la tappa del Giro."

L'Ufficio Stampa del Comune di Castrovillari