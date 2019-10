Spaccio di droga nel Cosentino, arrestati cinque giovani

Gli agenti del commissariato di polizia di Corigliano-Rossano (Cosenza), nel corso di due distinte operazioni, hanno arrestato in flagranza di reato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini dello spaccio S.M., 24 anni, S.I., 20 anni, J.L., 33 anni, B.A., 21 anni, e M. A.M., 20 anni, tutti cittadini stranieri. Nello specifico, gli agenti hanno sorpreso uno dei giovani mentre cedeva della marijuana ad un'altra persona, che poi si e' subito dileguata. Il giovane e' stato invece bloccato ed e' stata controllata anche la sua abitazione, dove sono stati trovati altri tre giovani che stavano confezionando delle dosi di droga. Scoperti anche circa 55 grammi di marijuana, vario materiale per il confezionamento e la somma in contanti di circa 170 euro. I quattro sono stati arrestati e posti ai domiciliari. In un altro frangente e' stato poi bloccato un altro giovane che cedeva due involucri di hashish ad altro cittadino straniero, che, all'arrivo degli agenti, ha tentato di disfarsene gettandoli a terra. Recuperata la sostanza stupefacente, gli operatori hanno infine trovato altre due dosi addosso al giovane e poi altri 6,50 grammi di hashish a casa sua. Anche in questo caso e' scattato l'arresto. (Agi)

Dettagli Creato Mercoledì, 23 Ottobre 2019 16:29