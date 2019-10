Registro Imprese di Cosenza: 99,5% delle pratiche lavorate in meno di 5 giorni

Anche nel mese di settembre il Registro Imprese della Camera di commercio di Cosenza conferma l'elevato livello di efficienza raggiunto negli ultimi anni. Il tempo medio di lavorazione delle pratiche si attesta, infatti, su 0,9 giorni, con l'87,2% dei trattamenti conclusi in meno di 2 giorni e il 99,5% che non si protrae per oltre 5 giorni, nonostante un tasso di sospensione del 18%.

Il dato consente di portare a 1,5 giorni il tempo medio di lavorazione delle oltre 40.000 pratiche ricevute annualmente dalla Camera di Commercio. Per quanto riguarda l'oggetto delle domande, spiccano con il 28% le richieste di modifiche su imprese individuali, seguono i depositi di bilanci (21%), le modifiche societarie (17%) e le modifiche riguardanti le tipologie di attività esercitate dalle società (11%).

«Siamo particolarmente soddisfatti del livello di efficienza raggiunto dal nostro Registro imprese – afferma il presidente Algieri – soprattutto per la rilevanza che un servizio come questo ricopre ai fini della trasparenza, della legalità e del corretto funzionamento del mercato. Il nostro obiettivo è, ovviamente, quello di raggiungere il 100% di pratiche evase entro i 5 giorni dal ricevimento perché siamo convinti che la trasparenza e la legalità, come strumenti di tutela da ogni possibile ricattabilità, siano un diritto da garantire al 100% delle imprese.»