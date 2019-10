Grande successo per la 2ª Raccolta dei pneumatici fuori nei paesi delle Serre cosentine

Si è conclusa la seconda raccolta di pneumatici fuori uso organizzata dal circolo Legambiente Serre cosentine e da ecotyre, il progetto di raccolta straordinaria di pneumatici fuori uso (PFU) abbandonati, patrocinato dal Ministero dell'Ambiente. Per il 7° anno consecutivo EcoTyre rinnova la partnership con Legambiente, supportando Puliamo il Mondo (20, 21 e 22 settembre), l'edizione italiana di Clean up the World, il più grande appuntamento di volontariato ambientale del mondo. Quest'anno alla raccolta hanno aderito i comuni di Cerisano, Mendicino e Rende, dove sono stati recuperati ben 4.270 kg di pneumatici. Gli PFU saranno ora condotti dai mezzi del Consorzio EcoTyre agli impianti di trattamento per essere correttamente gestiti. Sono, infatti, una tipologia di rifiuto cosiddetta 'permanente': se lasciata in natura e in mare, necessita di centinaia di anni per degradarsi completamente. Se gestita in modo corretto, invece, è riciclabile al 100%: la maggior parte viene triturata generando il cosiddetto "granulato di gomma", un materiale di riciclo riutilizzabile per diversi usi come i fondi stradali e le superfici sportive, per l'isolamento o per l'arredo urbano.

Dettagli Creato Mercoledì, 23 Ottobre 2019 08:17