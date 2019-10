Corigliano-Rossano (Cs), miglioramento servizi al cittadino: continuano appuntamenti promossi da Amministrazione Comunale

Anagrafe, servizi demografici ed ufficio elettorale, migliorare la comunicazione interna della nuova, grande ed unica macchina comunale per garantire migliori servizi all'esterno. Fare incontrare, dialogare e conoscere tra loro quanti operano quotidianamente a diretto contatto con i cittadini, nell'ambito di quello che è uno dei settori più estesi dell'Ente. – Sono, questi, alcuni degli obiettivi dell'incontro promosso nei giorni scorsi dall'Amministrazione Comunale e dalla dirigente del settore Tina De Rosis.

Alla riunione, ospitata al Castello Ducale, insieme alla De Rosis hanno preso parte anche gli assessori alle politiche del lavoro Tatiana Novello e agli affari legali e ai servizi demografici Anna Maria Turano, la Presidente del Consiglio comunale Marinella Grillo ed il Segretario Generale Paolo Lo Moro.

"Avere un assessore dedicato – ha ribadito la Turano - vuol dire avere maggiore attenzione al personale in servizio ed ai cittadini. Essere punto di riferimento ed accompagnare questo percorso – ha aggiunto – è l'obiettivo che l'Esecutivo Stasi vuole contribuire a raggiungere. Per districarsi meglio in ambiti come la privacy, la trasparenza amministrativa, l'informazione e la conoscenza e promozione dei servizi.

L'erogazione dei servizi offerti al cittadino – è stato condiviso dai partecipanti - in particolare se si tratta di quelli che abbracciano e coinvolgono un'ampia fetta di popolazione, richiede che le persone che vi lavorano, debbano collaborare tra loro. Ciò non può avvenire se non si instaura un rapporto di conoscenza ed umano. Anche se minimo, ma necessario per garantire migliori prestazioni. Nel corso dell'incontro che sposa la filosofia dell'incontro promosso nelle scorse settimane dal Segretario Lo Moro con tutto il personale dipendente comunale, si è discusso dei progetti dell'Amministrazione Comunale rispetto alla riorganizzazione del settore".