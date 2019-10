Leopolda, Porco: "Italia Viva aperta ai riformisti"

"Nelle scorse ore qualche organo di stampa, commentando il mio intervento alla Leopolda, ha preferito sottolineare il fatto che io abbia chiuso dicendo "Forza Italia Viva" mettendo in secondo piano i contenuti del mio discorso. Premesso che quella frase è partorita sulla scia del l'entusiasmo del momento posso però dire che non c'è nulla di male che un partito nuovo che vuole essere la casa dei riformisti e dei liberali possa essere aperto a tutti coloro i quali non vogliono essere schiacciati in un centrodestra a trazione populista e anti europeista. Per questo il mio Forza Italia Viva è un invito a tutti coloro i quali condividono i nostri valori". Così il Sindaco di Aprigliano, Alessandro Porco.

Dettagli Creato Lunedì, 21 Ottobre 2019 19:06