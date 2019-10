Domani II Giornata nazionale per la prevenzione sismica: le iniziative nel Cosentino

Domani, 20 ottobre, si terrà la seconda Giornata nazionale per la Prevenzione Sismica, promossa da Fondazione Inarcassa, Consiglio nazionale degli Ingegneri e Consiglio nazionale degli Architetti, Pianificatori Paesaggisti e Conservatori, con il supporto scientifico del Consiglio Superiore dei Lavori pubblici, del Dipartimento Protezione Civile, della Conferenza dei Rettori Università Italiane, della Rete dei Laboratori Universitari di Ingegneria Sismica e di ENEA.

L'iniziativa è finalizzata a promuovere una cultura della sicurezza sismica ed un concreto miglioramento delle condizioni di sicurezza del patrimonio immobiliare del nostro Paese.

Lo scorso anno la Giornata ha visto l'organizzazione di oltre 500 Piazze della Prevenzione sismica su tutto il territorio italiano, oltre 7.000 Professionisti coinvolti nelle attività di sensibilizzazione, circa 90.000 abitazioni raggiunte con le visite tecniche ma soprattutto circa 500.000 Cittadini informati attraverso il materiale di comunicazione.

Un impegno "corale" di istituzioni e Professionisti in un'iniziativa dall'elevato valore sociale, come testimonia la Medaglia di Rappresentanza del Presidente della Repubblica ricevuta in occasione della prima edizione.

Anche quest'anno la Giornata parte dalle piazze e arriva direttamente nelle case dei Cittadini.

Domenica 20 ottobre, saranno organizzati nelle principali città italiane, a cura degli Ordini territoriali degli Architetti e degli Ingegneri, centinaia di punti informativi, denominati Le Piazze della Prevenzione Sismica, con l'obiettivo di far conoscere alla collettività l'importanza della sicurezza sismica delle abitazioni.

Architetti a Ingegneri esperti in materia saranno a disposizione dei Cittadini per spiegare in modo chiaro il rischio sismico, le variabili che possono incidere sulla sicurezza di un edificio (modalità costruttive, area di costruzione, normativa esistente al momento della costruzione, etc.) e le agevolazioni finanziarie (Sima Bonus e Eco Bonus) oggi a disposizione per migliorare la sicurezza della propria abitazione a spese quasi zero.

Le Piazze della Prevenzione Sismica saranno inoltre l'occasione per promuovere e far conoscere a cittadini e amministratori di condominio il programma di "prevenzione attiva" Diamoci una Scossa!, che prevede per tutto il mese di novembre visite tecniche informative, da parte di Architetti e Ingegneri esperti in materia.

Nel corso delle visite, che non comporteranno alcun onere per i richiedenti, sarà fornita una prima valutazione sommaria dello stato di sicurezza delle abitazioni e illustrate le possibilità di interventi di mitigazione del rischio, finanziabili con l'incentivo statale Sisma Bonus.

Un territorio più sicuro, dove il paesaggio è tutelato e il patrimonio difeso, è infatti anche un territorio più competitivo e con maggiori potenzialità di crescita e sviluppo. Per la provincia di Cosenza il cui referente è l'ing Bruno LaRosa, queste le piazze con gazebo e punti informativi:

Cosenza: piazza XI Settembre

Rossano: piazza B. Le Fosse

Paola: piazza IV Novembre