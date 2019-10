Banche: "Mutuo Day", partecipa anche Bcc Mediocrati

"Anche la Bcc Mediocrati partecipa al 'Mutuo Day', la giornata dedicata alla 'casa dei sogni' fortemente voluta da Iccrea il prossimo sabato 19 ottobre dalle ore 8,30 alle 13,30. Sara' l'occasione per fornire informazioni utili su come affrontare l'acquisto di una casa in tranquillita' e senza sorprese". Ne da' notizia un comunicato dell'istituto di credito. "Le filiali di Acri, Bisignano, Cosenza, Rende 1 e Rende 2, Castrovillari, Montalto Uffugo, Luzzi, Spezzano Albanese, Amendolara e Rocca Imperiale - si aggiunge - resteranno aperte per un'occasione speciale: offrire consulenza gratuita alle famiglie e ai privati interessati ad un mutuo per l'acquisto della casa. Le domande che possono impensierire chi acquista un'abitazione, del resto, sono piu' d'una".

"Qualche esempio: conosci i vantaggi fiscali in caso di ristrutturazione? Sai che se l'immobile che vuoi acquistare necessita di molti lavori di rifacimento potresti accedere al mutuo di acquisto e ristrutturazione? Sai che delle planimetrie non conformi potrebbero rendere nulla la compravendita? Trovare il mutuo giusto, a volte, puo' essere un'impresa. Per questo la Bcc Mediocrati offre agli interessati la competenza e la professionalita' dei propri consulenti che possono dare risposta a tutti i dubbi e offrire informazioni utili". "Un'occasione speciale - conclude la nota - anche perche' solo durante il 'Mutuo Day" chi si reca nelle filiali aperte della Bcc ricevera' un'offerta a condizioni favorevoli e bloccate per i 60 giorni successivi all'evento, che non riguarda solamente le condizioni del tasso sul mutuo ma anche le spese notarili, le polizze a copertura dei rischi sulla salute e perdita da lavoro".