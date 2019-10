Rapine in abitazioni e furti in negozi: 19 arresti a Cosenza

E' in corso un'operazione, denominata "Vulture", dei carabinieri del Comando provinciale di Cosenza, coadiuvati dai militari di Catanzaro, Napoli e Venezia, per l'esecuzione di 19 provvedimenti di custodia cautelare a carico dei presunti componenti di due gruppi criminali responsabili di una serie di rapine in abitazioni e furti in negozi. Sono stati sgominati, riferiscono i carabinieri in una nota stampa, due agguerriti gruppi criminali stabilmente dediti alla commissione di reati predatori in provincia di Cosenza ed in quelle di Catanzaro, Vibo Valentia e Taranto.

Nel provvedimento cautelare, emesso dal Gip di Cosenza su richiesta della Procura della Repubblica, viene contestato il reato di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di furti ed alla ricettazione, oltre, a vario titolo, a quelli di rapina, resistenza a pubblico ufficiale, evasione, violazione degli obblighi della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, favoreggiamento personale e possesso di chiavi alterate o grimaldelli.

Nell'ambito dello stesso contesto operativo, i carabinieri stanno eseguendo, in vari comuni della provincia di Cosenza, numerose perquisizioni domiciliari a carico di altre persone coinvolte nella stessa attivita' investigativa. I dettagli dell'operazione saranno resi noti nel corso di una conferenza stampa che si terra' alle 10.30 nella sede del Comando provinciale di Cosenza dei carabinieri, alla presenza del Procuratore della Repubblica di Cosenza, Mario Spagnuolo.