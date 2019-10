Corigliano-Rossano (Cs), Stasi: "Semaforo S.Lucia, sostituzione in corso. Nessuna inerzia Amministrazione"

"Condivido la preoccupazione espressa dall'Associazione Basta Vittime della 106 per il malfunzionamento del semaforo in contrada Santa Lucia. Sono altrettanto preoccupato per quanto si stanno rivelando lunghi i tempi di intervento e di riparazione".

È quanto dichiara il Sindaco Flavio Stasi precisando, tuttavia, "che l'Amministrazione Comunale non è stata per nulla inerte. Già il primo ottobre scorso, infatti, dopo alcuni contatti telefonici, il Comune ha chiesto (a mezzo PEC) al manutentore di intervenire sull'impianto semaforico con la massima urgenza, proprio per scongiurare pericoli".

"Il malfunzionamento di questi giorni – precisa il Primo Cittadino – in ogni caso non è causato da un semplice guasto, ma da una vera e propria distruzione della parte elettronica (quadro e centralina) dell'impianto semaforico a seguito, purtroppo, di un incidente. Nessuna riparazione è possibile. Bisogna attendere forzatamente l'arrivo del materiale di sostituzione.

L'Amministrazione si è già prodigata per individuare ogni canale possibile col fine di limitare al massimo i tempi di attesa e di montaggio. E per rendere, inoltre, meno pericoloso l'incrocio – conclude Stasi – nelle more dell'intervento risolutivo, nelle prossime ore verrà montata l'apparecchiatura necessaria per ripristinare almeno la modalità di giallo lampeggiante, in modo da segnalare comunque la presenza dell'incrocio.

Per come già annunciato nel corso di diversi incontri ai quali per altro ha partecipato anche l'Associazione, resta chiara e confermata la volontà dell'Amministrazione Comunale di convocarlo già nelle prossime settimane, per avviare un confronto sia sui lavori già programmati che su quelli che si potranno e dovranno programmare".