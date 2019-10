Terranova da Sibari: workshop su obblighi e impegni per l'attuazione delle misure dello sviluppo rurale

L'ammissibilità delle spese, gli impegni in itinere ed ex-post correlati agli aiuti pubblici previsti dal PSR Calabria 2014-2020. E' questo il focus che verrà affrontato nel corso della quarta tappa dei workshop itineranti promossi dalla società cosentina ProjectLife, diretta da Francesco Volpentesta, finanziato dalla Regione Calabria - Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentariattraverso la Misura 1 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazionedel Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020, in programma a Terranova da Sibari per giovedì 17 ottobrea partire dalle ore 9.30 presso Palazzo Rende, con il patrocinio dell'amministrazione comunale.

Metodologie e strumenti per la corretta gestione degli impegni volontari correlati al sostegno delle misure a superficie e per la corretta gestione degli impegni volontari correlati al sostegno delle misure a investimento materiale e immateriale.

Sarà questo il tema guida che sarà snocciolato dall'intervento tecnico di Maurizio Nicolai, esperto di politiche agricole, affiancato da Ferdinando Verardi, esperto di cooperazione e politiche agricole nel corso dell'incontro al quale porteranno il saluto istituzionale anche il Sindaco di Terrano da Sibari, Luigi Lirangi, il vice sindaco e assessore all'agricoltura, Massimiliamo Smiriglia, il segretario comprensoriale della Flai Cgil, Silvano Lanciano, il responsabile di zona dell'Uci, Daniela Signoretti, il presidente dell'ordine degli agrotecnici di Cosenza, Raffaella Abate. Nel corso della giornata, moderata dal giornalistaVincenzo Alvaro, interverranno inoltre Roberto Sivigliadell'azienda agricola Siviglia, Pasquale Rossiamministratore Sud Rienergy soc. agr. S.r.l. e Pietro Mangano Presidente del consorzio delle Terre Nuove di Sibari.