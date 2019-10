Rende (Cs), Manna: “Continuiamo a costruire insieme la città del futuro”

"Continuiamo a costruire, insieme, la città del futuro con una visione chiara di un progetto sostenibile che ridisegna l'idea stessa di città".

È questo il messaggio che il sindaco di Rende ha lanciato a margine dell'ultima riunione di giunta in cui è stato approvato il progetto per realizzare un nuovo impianto di illuminazione nel parco Emoli e in quello di viale dei Giardini e del parco San Giovanni, noto come violetta dei mattoni.

"Le linee d'intervento previste-ha proseguito il primo cittadino- seguono i principi fondamentali della tutela del consumo del suolo, del patrimonio naturale e storico-artistico, del riuso, rinnovamento ed efficentamento energetico del costruito. Un grande lavoro ed un grande sforzo che questa amministrazione ha intrapreso e che è anche attenzione al sociale, all'economia, all'ambiente, alla salute e alla qualità della vita".

Soddisfatto l'assessore ai lavori pubblici Pino Munno che ha assicurato tempi brevi per la fase di realizzazione: "l'intervento -ha dichiarato- è afferente all'area compresa tra il Parco Emoli in Quattromiglia di Rende e l'adiacente Villaggio Europa ed interesserà anche l'adiacente viale dei Giardini e la villetta di San Giovanni, tutte e tre aree divenute negli anni punto di ritrovo e di socialità. L'esecuzione dei lavori concorre al processo di riqualificazione a vario titolo delle aree mediante un intervento sull'illuminazione dei percorsi a traffico veicolare e pedonale. L'installazione, infine, di un impianto di illuminazione a led garantirà un risparmio energetico di oltre il 50% con un conseguente vantaggio in termini di rispetto dell'ambiente".

