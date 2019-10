Rende: il Centro Commerciale Metropolis ospita le attività di "Una Manovra per La Vita"

Domenica 13 Ottobre, Centro Commerciale Metropolis ospita le attività di "Una Manovra per La Vita", l'iniziativa - promossa dalla SIMEUP (Società Italiana Medicina di Emergenza e Urgenza Pediatrica) a livello nazionale in più di 50 piazze italiane - insegna la manovra necessaria a impedire il soffocamento da ingestione di corpi estranei, un fenomeno generato dall'ostruzione completa delle vie aeree e che in Italia provoca ogni anno la morte di circa trenta bambini.

"Quando c'è ostruzione completa – spiega il dr. Antonio Urbino, Primario della Pediatria d'Urgenza dell'Ospedale Infantile Regina Margherita – i tempi d'azione sono davvero limitati e se si agisce immediatamente, le possibilità di salvare il bambino crescono in modo notevole: "Ecco perché è opportuno che la manovra di disostruzione da corpo estraneo delle vie aeree sia conosciuta da quanta più gente possibile", conclude il dr. Urbino.

Un passo alla volta sta diventando un appuntamento fisso sulla preziosa strada della prevenzione.

Gli operatori del Centro di formazione Simeup di Cetraro, che gestisce tutta la provincia di Cosenza, saranno a disposizione dei cittadini a Metropolis, a Rende, e spiegheranno come eseguire la manovra di disostruzione delle vie aeree in caso di inalazione dei corpi estranei. Lo faranno anche con alcune prove pratiche realizzate con l'ausilio di manichini pediatrici.

A Cosenza l'evento si svolgerà presso il Centro Commerciale Metropolis di Rende domenica 13 ottobre 2019 dalle 15 alle 18.

Lo staff di istruttori è composto da:

Rosaria Nigro (Responsabile del Centro, medico, pediatra)

Chiara Lolli, Alfonso Mazzuca, Sara Nigro, Giovanna Romano (medici)

Catia Bertolasi, Nicola Mitidieri, Gianluigi Senatore, Mariella Cammilleri, Michelina Impieri, Francesco Prestia (infermieri)

Stefania Azzinnari, Maria Francesca Serianni (ostetriche)

Oltre ad apprendere e praticare la manovra, su richiesta sarà possibile insegnare come comportarsi in caso di perdita di coscienza e come effettuare la rianimazione cardiopolmonare.