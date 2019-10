Condotta Slow Food Pollino Sibaritide Arberia, in 155 difendono Montesanto: "Contro di lui attacchi ingiustificati"

Oltre 155 (le adesioni sono in corso) tra personalità, produttori, chef, associazioni, rappresentanti istituzionali, imprenditori, operatori commerciali, turistici e culturali, professionisti e docenti universitari, dalla Sibaritide al Pollino, dall'Arberia alla Sila Greca al Crotonese, ma anche di fuori regione che in questi decenni hanno condiviso o che continuano a condividere esperienze, progetti e collaborazioni in Calabria esprimono solidarietà e sostegno a Lenin Montesanto, Fiduciario uscente della Condotta Slow Food Pollino Sibaritide Arberia.

Ecco il testo della lettera aperta pubblicata.

"Senza entrare nel merito di una dialettica interna al movimento territoriale di Slow Food e che auspichiamo possa presto essere chiarita e superata nel quadro della vita democratica dell'associazione, esprimiamo vicinanza e solidarietà all'avvocato Lenin Montesanto, destinatario in questi giorni sui media di attacchi tanto gravi quanto ingiustificati alla sua persona ed alla sua immagine professionale.

Da oltre un ventennio professionista apprezzato nel territorio ed in Calabria per le sue attività, stimato pioniere ed innovatore della comunicazione professionale per associazioni, aziende ed istituzioni pubbliche, non può non essere riconosciuto a Lenin Montesanto, fondatore di Otto Torri sullo Jonio nel 1998, soprattutto uno storico impegno sociale e culturale ed a 360 gradi per la promozione e la valorizzazione del complessivo patrimonio identitario, in particolar modo attraverso l'educazione alimentare e la preferenza per le produzioni locali.

Va sicuramente ascritto all'abnegazione ed all'impegno di responsabilità sociale di Montesanto insieme alla rete di altri volontari ed appassionati costruita in questi ultimi anni, la conoscenza, la promozione e l'importante diffusione del nome, della filosofia e dei progetti di Slow Food in quest'area della Calabria ed anche oltre; un impegno lodevole e largamente riconosciuto per la sovranità alimentare della Calabria e del Mezzogiorno, che è stato riferimento per tanti e che ci auguriamo possa essere ancora e più di prima messo a disposizione di questo territorio".

I firmatari:

1. Franco Mundo – Sindaco di Trebisacce

2. Pina Amarelli – Cavaliere del Lavoro/Presidente Museo della Liquirizia Amarelli – Corigliano-Rossano

3. Antonio Pomillo – Sindaco Vaccarizzo Albanese/ Presidente CdA Gal Sibaritide

4. Mimmo Pinelli – Trattoria del Sole – Trebisacce

5. Rosaria Succurro – Assessore al turismo – Comune Cosenza

6. Rosanna Mazzia – Sindaco Roseto Capo Spulico/Presidente Associazione nazionale Borghi autentici

7. Tommaso Figoli – Produttore – Corigliano-Rossano

8. Paolo Montalti – Sindaco di Villapiana

9. Francesca e Cristina Cofone – Imprenditrici agricole – Acri

10. Raffaele Senatore – Produttore – Cirò

11. Daniele Kihlgren – Sextantio Spa Grotte della Civita – Matera

12. Walter Pulignano – Amministratore Ecoross Srl Corigliano– Rossano

13. Francesco Serafini – Produttore – Nervesa della Battaglia (Tv)

14. Tommaso Greco – Azienda IGRECO – Cariati

15. Michela Cusano – Associazione Donne del Pollino – Civita

16. Gianna Foschi – Referente GAS (Gruppi di Acquisto Solidale) – Roma

17. Enzo Barbieri – Hotel Barbieri – Altomonte

18. Paolo Russo – Ceo Funky Tomato – Venosa (Pz)

19. Giuseppe Rizzo – Sindaco di Cerzeto

20. Gerardo Smurra – Presidente Cda Simet – Corigliano– Rossano

21. Nicola Romano – Produttore – Acri

22. Giuseppe Sturniolo – Produttore – Corigliano– Rossano

23. Sergio Arcuri – Produttore – Cirò

24. Patrizia Servidio – Le Bistrot – Osteria Slow Food Cantinella/Corigliano– Rossano

25. Sonia Ferrari – Docente Marketing Turistico Unical Rende – Già Presidente Parco Sila

26. Sergio Salvati – Assessore Comune di Cariati

27. Nicola Candiano – Avvocato/Già Sindaco Comune di Rossano

28. Assunta Scorpiniti – Scrittrice – Cariati

29. Antonio Russo – Sindaco Crosia

30. Giovanni Filareti – 'A Cantina – Cariati

31. Maria Pia Tamaro – Casa Solares – Corigliano– Rossano

32. Rossella Stamati – La Piccola Bottega del Gusto – Plataci

33. Susy Ceraudo – Ristorante Dattilo – Strongoli

34. Giuseppe Geraci – Già Sindaco di Corigliano

35. Sergio Esposito – Vice Sindaco Comune San Giorgio Albanese

36. Alessandra Mazzei – già Assessore turismo Rossano

37. Andrea Fortino – Antica Gelateria Fortino – Cariati

38. Filomena Greco – Sindaco di Cariati/referente Fondazione Bellisario Calabria

39. Giovanni Donato – Consigliere Diplomatico Bruxelles/Primo Presidente Otto Torri sullo Jonio

40. Sara Di Antonio – Seg. Particolare Sottosegretario Presidenza Regione Emilia Romagna/prima coordinatrice Euromed Meeting Otto Torri sullo Jonio

41. Mario Caruso – Avvocato/Già Sindaco di Cirò

42. Mario Scorza – Imprenditore ittico Corigliano – Rossano

43. Dario Cornicello – Sindaco di Mandatoriccio

44. Gianfranco Sulfaro - Presidente Consorzio Colline di Cosenza

45. Cataldo Minò – Presidente Flag Borghi Marinari dello Jonio

46. Gaetano Gianzi – Associazione Corigliano Calabro Fotografia

47. Cataldo Calabretta – Avvocato/Conduttore Rai

48. Pasquale Manfredi – Imprenditore agricolo/Già Sindaco di Campana

49. Pietro Tangari – Ristorante Pizzeria Pedro's – Cariati Mirto Crosia Corigliano– Rossano

50. Giancamillo Gurgo – Gruppo Fai Rossano/Delegazione di Cosenza

51. Pierpaolo Sposato – Molino Sposato – Acri

52. Teresa Cosentino – Imprenditrice Cariati

53. Ludovico Marino – Amministratore Unico Market Mar Marino Saverio Corigliano– Rossano

54. Walter Cricrì – Agronomo – Direttore Istituto Nazionale Assaggiatori Pane (INAP)

55. Giuseppe Caputo – già Sindaco di Rossano

56. Tonino Tedesco – Andirivieni Travel – Corigliano–Rossano

57. Gennaro Di Pace – Chef rist.Gennaro di Pace/Castello di Perno – Monforte d'Alba (Cn)

58. Stanislao Smurra – Compagnie Monégasque d'Excursions CME Bus – Montecarlo/Presidente Otto Torri sullo Jonio

59. Mario Caligiuri – Docente pedagogia della comunicazione – Unical

60. Laura Barbieri – Presidente FIPE – Confcommercio Cosenza

61. Vincenzo Oliverio – Produttore – Mesoraca

62. Ferruccio Colamaria – responsabile provinciale Cosenza UDICON

63. Margherita Amarelli – Fabbrica Liquirizia Amarelli – Corigliano-Rossano

64. Beppe Zanarotti – Le Bistrot – Osteria Slow Food Cantinella/Corigliano– Rossano

65. Irene Margariti – Fiduciaria Condotta Slow Food Tirana

66. Massimiliano Calabrò – Chirurgo estetico – Cosenza

67. Tonino Caracciolo – Geologo/Già Sindaco di Rossano

68. Franco Cesare Mangone – Sindaco di Calopezzati

69. Fabrizia Berlingieri – Architetto – Cosenza

70. Francesco Marsico – Zona Pi – Cosenza

71. Luigi Salvatore – Imprenditore – Amendolara

72. Massimo Smiriglia – Vicesindaco Comune Terranova da Sibari

73. Jim Di Giorno – Sindaco San Donato di Ninea

74. Tiziano Caudullo – Assessore alla Città Europea Comune Corigliano – Rossano

75. Alessia Alboresi – Consigliere comunale Comune Corigliano – Rossano

76. Donatella Novellis – Assessore alla cultura Comune Corigliano – Rossano

77. Filippo Sero – Avvocato/già Sindaco di Cariati

78. Umberto Mazza – Sindaco di Caloveto

79. Gianni Gabriele – Sindaco San Giorgio Albanese

80. Mario Smurra – Vicesegretario nazionale FNA

81. Rosario Parrotta – Assessore Lavori pubblici Comune di Mandatoriccio

82. Mariassunta Acri – Hair influencer – Corigliano – Rossano

83. Mauro Santoro – Sindaco di Terravecchia

84. Gianfranco Salatino – Vicesindaco Comune Caloveto

85. Loretta Di Vico – Azienda Fratelli Guerriero – Corigliano– Rossano

86. Alfonso Benevento – Sindaco Comune di Bocchigliero

87. Laura Norbis – Referente GAS (Gruppi di Acquisto Solidale) – Bergamo

88. Paola Cascinelli – Direttore Arcadia University – Roma

89. Gabriella D'Amico – Le botteghe del mondo – Roma

90. Lidia Tusa – Produttrice Consorzio le galline felici – Palermo

91. Giorgio Marconcini – Socio Slow Food – Milano

92. Francesco Marino – Produttore – Campana

93. Rosa Celano – Produttrice – Roseto Capo Spulico

94. Alfonso Spezzano – Imprenditore agricolo Corigliano – Rossano

95. Caterina Ceraudo – Chef Dattilo – Strongoli

96. Massimiliano Tagliaferri – Maestro pasticcere Caffè storico Tagliaferri – Corigliano–Rossano

97. Alessandro Miceli – Il Carpaccio – Acri

98. Pietro Acciardi – Chef Masseria Torre Albidona – Albidona

99. Michele Barbieri – Hotel Barbieri – Altomonte

100. Luigi Cosentino – Media Studio – Corigliano – Rossano

101. Luigi Ferraro – Chef – InterContinental Regency Bahrain/India

102. Nicola Belcastro – Sindaco di Cotronei

103. Caterina Munno – sindacato Epas e consigliera comunale Comune Albidona

104. Roberto Matrangolo – portavoce Comunità Slow Food per la valorizzazione della identità enogastronomica arbëreshë cosentina

105. Leo Acri – Membro Comitato Esecutivo Regionale Slow Food Calabria

106. Francesco Caruso – socio Slow Food

107. Cristiana Smurra – Biosmurra/Consorzio Galline Felici - Corigliano-Rossano

108. Luigi Pucciano – Terre Lente – Amsterdam

109. Cesare Anselmi – Produttore – Biortilia – Corigliano-Rossano

110. Antonio Scaglione – Maestro liutaio - Acri

111. Michael Barillaro - Vice presidente associazione Stato delle Persone – Acri

112. Francesco Barbino - Azienda Gallo – Castrovillari

113. Vincenzo Pellicorio – Produttore – Acri

114. Rosellina Madeo – Avvocato/consigliere comunale Comune Corigliano-Rossano

115. Fabio Abbruzzese – Avvocato – Corigliano-Rossano

116. Roberto Caliò – Produttore – Corigliano-Rossano

117. Luigi Lettieri – Sindaco di Cropalati

118. Lorenzo Cara – Presidente Club Trekking Rossano – Corigliano-Rossano

119. Tonino Pira – Produttore – Lazio

120. Filomena di Palma – Sindaco di Albidona

121. Enzo Lapietra – Perla di Calabria – Corigliano-Rossano

122. Francesco Paletta – Sindaco Cirò

123. Paolo Garofalo – Produttore – Cosenza

124. Marielena Pasquarella – avvocato – Napoli

125. Salvatore Magarò – già Presidente Commissione antimafia Consiglio Regionale

126. Federico Smurra – Presidente Pro Loco Rossano la Bizantina – Corigliano-Rossano

127. Giovanni Dima – già deputato – Corigliano-Rossano

128. Franco Liguori – Storico – Cariati

129. Armando Taliano Grasso – Archeologo/docente Unical – Cariati

130. Giorgio Caruso – Produttore – Canna

131. Ernesto Salerno – Archeologo – Crosia

132. Gianpietro Coppola – Sindaco Altomonte

133. Francesco Pellegrino – Produttore – Acri

134. Giuseppe Diaco – Pediatra – Corigliano-Rossano

135. Viviana Salmena - Biologa nutrizionista - Bologna

136. Mariella De Florio – Ad Simet – Corigliano-Rossano

137. Domenico Terenzio – Presidente Pro Loco Corigliano Calabro

138. Milena Marino – Acquapark Odissea 2000 – Corigliano-Rossano

139. Rossella Ciacci – politiche pubbliche e comunicazione d'impresa – Cosenza

140. Francesco Falcone– Produttore – Acri

141. Tommaso Caporale – Sommelier – Altomonte

142. Antonino Chiaramonte – ANCICA Associazione Nazionale Coltivatori Italiani Canapa - Roma

143. Domenico Lione – Amministratore Unico Terme Sibarite – Cassano J.

144. Basilio Ferrari – Già Sindaco di Paola

145. Antonio d'Amico – Presidente provinciale Cosenza Federazione Italiana Teatro Amatori/FITA

146. Francesco Nicoletti – Ristorante Agorà – Civita

147. Cristoforo Russo – Ristorante il Gattopardo – Cariati

148. Olga Kisseleva – Associazione Italia – Russia, cultura e lingua senza frontiere – Cariati

149. Alfonso Calabretta - Presidente Associazione Il Lunario – Cirò Marina

150. Giovanni Villella – Al Casello/Osteria Slow Food – Corigliano-Rossano

151. Marianna Nicoletti – L'Oste d'Arberia – Civita

152. Francesco Beraldi – Presidente Federimprese Calabria – Corigliano-Rossano

153. Rosangela Sapia – Imprenditrice turistica – Cariati

154. Pierpaolo Sposato– Produttore – Acri

155. Giovanni Vizza – Ristorante Aquila d'Oro - Cirò