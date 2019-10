Il sindaco di Campana, Chiarello: "Stasi consigliere nazionale ANCI buona notizia per il comprensorio"

"E' un risultato importante che garantisce ancora più rappresentanza al nostro territorio, un passo in avanti che ho personalmente caldeggiato nella riunione odierna e che insieme agli altri sindaci di zona consideriamo fondamentale".

Queste le parole del sindaco di Campana Agostino Chiarello a margine dell'assemblea precongressuale di Anci Calabria tenutasi venerdì 11 ottobre a Lamezia che ha visto l'elezione del Sindaco di Corigliano-Rossano Flavio Stasi a consigliere nazionale ANCI. Un incontro importante che ha visto oltre all'ingresso della terza città della Calabria anche la riconferma di Giuseppe Varacalli, ex sindaco di Gerace.

"La Calabria ed in particolare il nostro territorio devono sedere nei tavoli e nei consessi che contano – ha chiosato Chiarello – insieme agli altri colleghi abbiamo messo in campo un'azione strategica affinché Corigliano-Rossano, e con essa l'intero comprensorio, entrassero da protagonisti in ANCI nazionale. Questa è un'altra vittoria, che ci rende coesi e che come già visto sulla sanità è garanzia di un comprensorio unito e coeso che rivendica unitariamente ciò che gli spetta e che lotta per averlo senza campanilismi o distinguo. Al sindaco Stasi auguro dunque buon lavoro, sicuro del fatto che saprà rappresentarci degnamente e farsi portavoce delle istanze di tutti, amministratori e cittadini".