Sagra dell'uva e del vino a Cosenza: la disciplina della sosta e della circolazione

In occasione della XXXIX edizione della Sagra dell'uva e del vino di Donnici "Sapori d'autunno", a Cosenza, il Comando della Polizia Municipale, ravvisando la necessità di regolamentare temporaneamente la vigente disciplina della sosta e della circolazione sulle strade interessate dall'evento per meglio garantire condizioni di sicurezza ai partecipanti nonché a tutti agli utenti della strada, ha disposto che fino al 14 ottobre la sosta e la circolazione nella FRAZIONE DI DONNICI viene come di seguito temporaneamente regolamentata ovvero come indicato dalla segnaletica provvisoria:

1)dalle ore 7:00 del 10 OTTOBRE 2019 alle ore 14:00 del 14 OTTOBRE 2019 viene istituito il DIVIETO di SOSTA con RIMOZIONE ed il DIVIETO di TRANSITO su:

PIAZZA MONS. L. BILOTTO;

VIA SANTA MARIA;

2)dalle ore 07:00 del 11 OTTOBRE 2019 alle ore 02:00 del 14 OTTOBRE 2018, viene istituito:

a)IL DIVIETO di SOSTA con RIMOZIONE su

CORSO DEI BRUZI(già SP 244), direzione Bivio Donnici - Piane Crati:

Ambo i lati, dal Bivio Donnici all'Autosalone Presta;

Lato sx, dall'Autosalone Presta a fine competenza comunale;

Lato dx, ponticello fronte via Santa Maria-via San Michele;

Lato dx, da Piazza Mons. L. Bilotto a fine competenza comunale;

Piazzetta S. Croce, eccetto Navetta Amaco(capolinea);

CORSO DEI BRUZI (già SP 241), direzione Cosenza-Piano Lago:

Lato dx, dal civico 58 a fine competenza comunale;

Lato sx, per tutta la sua estensione;

STRADA COMUNALE da Donnici Inferiore a S. Ippolito:

Lato dx, da Corso dei Bruzi(già SP 244) alt. Civico 111 a c.da Timparello;

Ambo i lati, da c.da Timparello alla nuova variante per S. Ippolito (c.da Gazzarano);

b)IL DIVIETO di SOSTA con RIMOZIONE, eccetto veicoli dei residenti, espositori muniti di apposita autorizzazione e veicoli al servizio delle persone con disabilità muniti di regolare contrassegno su:

CORSO DEI BRUZI (già SP 244), direzione Cosenza-Piane Crati:

Lato dx, dal ristorante ex negus alla Piazza M. L. Bilotto(eccetto espositori-persone con disabilità);

Lato dx, area parcheggio di fronte il civico 98-alt Chiesa di S. Maria(eccetto residenti);

Lato dx, area parcheggio nei pressi del civico 30(eccetto residenti-persone con disabilità);

Lato sx, da via San Michele per 10mt lineari(eccetto residenti);

Piazza M. L. Bilotto, area parcheggio sottostante(eccetto residenti- espositori);

3)dalle ore 19:00 alle ore 02:00 del giorno successivo, nei giorni 11, 12 e 13 OTTOBRE 2019, viene istituito il DIVIETO di TRANSITO su:

CORSO DEI BRUZI(già SP 244)direzione Cosenza-Piane Crati, dal Bivio Donnici all'incrocio con la Strada comunale per S.Ippolito(alt. Civico 111), escluso Navetta AMACO, residenti della Frazione di Donnici Inferiore e veicoli al servizio delle persone con disabilità,

Viene inoltre istituito sulla piazzetta Santa Croce il capolinea bus navetta AMACO;

Nel corso della manifestazione gli agenti di polizia stradale in servizio adotteranno per motivi contingenti le appropriate misure di regolazione del traffico ed ogni altro opportuno provvedimento che la situazione dovesse richiedere.

Le linee bus urbane ed extraurbane, nella circostanza, subiranno quelle modifiche di percorso e di fermata necessarie allo svolgimento della manifestazione.