Politica agricola comune post 2020 e necessità di semplificazione regolamentare per agricoltori e amministrazioni comunali. «Se le massime strategie e le risorse per lo sviluppo equilibrato del settore a livello comunitario sono in capo alle istituzioni europee è più che mai prioritario garantire parità di trattamento dei territori e delle attività agricole, soprattutto quelle specialistiche. Ciò fino ad ora si è posta come la principale criticità per il modello Italia, meno protetto nelle sue produzioni tipicamente mediterranee quali frutta e ortaggi freschi, vino, agrumi, olio, fiori».

Con questa premessa generale il vice sindaco e assessore all'agricoltura di Terranova da Sibari, Massimiliano Smiriglia, annuncia il workshop formativo promosso dall'agenzia cosentina ProjectLife sul tema "L'evoluzione della politica agricola comune e nuovi principi fondanti della Pac dopo il 2020: strumenti di policy, modelli operativi di attuazione. Cosa cambia per l'agricoltore" in programma nel comune jonico giovedì 17 ottobre a partire dalle ore 9.30 presso Palazzo Rende, patrocinato dall'amministrazione comunale e finanziato dalla Regione Calabria - Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentariattraverso la Misura 1 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione- del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020.

Un confronto diretto con professionisti del settore e lavoratori agricoli per condividere conoscenze specifiche sulle principali esigenze del comparto nella provincia. Smiriglia ricorda che l'Italia è tra le prime potenze agricole europee e certamente ha un'innata sensibilità verso i fattori competitivi e di concorrenza. «La Pac – dichara – ha contribuito a modificare molteplici aspetti dell'agricoltura italiana come gli ordinamenti e le tecniche produttive, il reddito agricolo, l'attenzione alle zone rurali. Ma ora serve una svolta per lo sviluppo di nuove piccole e medie aziende e ulteriori opportunità per incoraggiare i giovani agricoltori ad avviare proprie attività». In questa direzione, oggetto anche del seminario, diventano centrali le erogazioni del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (Feasr) che in parte sono serviti a finanziare i Progetti di sviluppo rurale (Psr). «Europa e attivismo delle Amministrazioni comunali sono la risposta per il rilancio di un territorio agricolo come il nostro, ribadisce Smiriglia ricordando che proprio sui Psr abbiamo sempre svolto opera di informazione e di collaborazione con i Comuni limitrofi e il Consorzio di bonifica bacini dello Jonio cosentino».

Parteciperanno al confronto - che sarà introdotto da Francesco dal direttore di ProjectLife, Francesco Volpentesta, e animato dall'intervento di Maurizio Nicolai, esperto di politiche agricole - il sindaco della Città di Terranova da Sibari, Luigi Lirangi, l'esperto di cooperazione e politiche agricole Ferdinando Verardi, il segretario comprensoriale della Flai Cgil Silvano Lanciano, il responsabile di zona della UCI Daniela Signoretti, il presidente del collegio degli agrotecnici di Cosenza, Raffaella Abate, l'amministratore di Sud Rienergy, Pasquale Rossi, il presidente del consorzio Terre nuove di Sibari Pietro Mangano, il responsabile dell'azienda agricola Siviglia Roberto Siviglia, moderati dal giornalista Vincenzo Alvaro.

Gli appuntamenti formativi si avvalgono della collaborazione e sinergia con il Collegio degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati di Cosenzache oltre a mettere a disposizione del progetto formatori specializzati, permetteranno ai partecipanti dell'ordine il rilascio di crediti formativi professionali.