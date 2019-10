Tragedia sulla SS107 Silana-Crotonese, celebrati i funerali di Alessandro. La mamma: “Sei luce di umiltà”

"La tua bocca non ha mai conosciuto parole cattive per alcuno, il tuo cuore non conosceva malizia. Una luce forte e splendente di umilta', tu sei questo". Sono le parole di Franca Algieri, madre di Alessandro, il giovane che nella notte di sabato scorso ha perso la vita in un incidente stradale a Rende insieme ad altri tre coetanei, durante i funerali celebrati oggi. Fuori dalla chiesa Santa Maria a Donnici, frazione di Cosenza, palloncini bianchi, candele e tantissimi ragazzi, amici, compagni di scuola e ballerini che con lui condividevano la passione per la danza. Tra i presenti anche i genitori degli altri ragazzi deceduti nello schianto. "Anche adesso - ha aggiunto Franca Algieri - riesci a infondere serenita' esattamente come facevi quando entravi in una stanza col tuo meraviglioso sorriso. Noi vogliamo ricordarti cosi' e tutte le persone che sono qui per te testimoniano la persona immensa e stupenda che sei. Conservaci sempre un abbraccio Ale, che prima o poi ce lo darai. La tua mamma ti ama tanto". "Questa chiesa e' troppo piccola per accogliere questo grande dolore" ha detto don Santino Borrelli, parroco della Chiesa Santa Maria, accogliendo la bara con le spoglie di Alessandro. (Ansa)

Dettagli Creato Mercoledì, 09 Ottobre 2019 18:21