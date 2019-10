Arriva a Rende “TUSPOSA Expo”: la fiera dedicata al wedding e alla casa

Dal 10 al 13 ottobre a Rende, presso il padiglione Luc.Mar., si terrà la VII edizione di TUSPOSA Expo, evento fieristico dedicato al wedding e alla casa. Con all'interno più di 100 aziende espositrici, le coppie di futuri sposi potranno incontrare gli esperti del settore per poter organizzare in toto le loro nozze: dagli abiti da sposa e sposo alla location, dal fotografo alle bomboniere, dagli addobbi floreali ai gioielli, dall'arredamento ai viaggio di nozze.

Molte le novità e molti i concorsi riservati ai futuri sposi: VENIVIDIVICI, in collaborazione con Costa Crociere, che regalerà a una fortunata coppia una crociera di 8 giorni, e Un Regalo per gli Sposi, con il quale potranno vincere 3.000 euro o, da quest'anno, ambire a 10.000. Tra i numerosi eventi in programma: L'Isola del Gusto, un'area interamente attrezzata in cui le coppie potranno assaggiare la cucina delle location e dei catering presenti in fiera; il défilé ALTAMODASPOSA, che anticiperà a sabato e dove i futuri sposi potranno assistere a uno spettacolo nel quale vedranno sfilare le collezioni sposa e sposo 2020.

Presentato dalla conduttrice Miriana Trevisan, il défilé – è scritto in un comunicato stampa - vedrà la presenza dello special guest di questa edizione, il testimonial del profumo Light Blue Sun di Dolce e Gabbana Gennaro Lillio. A partire da questa edizione, l'evento annovera tra i suoi special partner la rinomata rivista di settore Elle Spose, edita dal gruppo Hearst, già editrice di testate quali Cosmopolitan, Gente, ecc., che sarà presente in fiera con uno stand espositivo. Sempre in ambito moda, un'altra novità di quest'anno sarà il concorso dedicato ai giovani stilisti provenienti da tutta Italia: Bridal Fashion Talents, il contest che domenica 13 vedrà sfilare gli abiti in concorso e realizzati sulla base del tema #SESSANTADUEMILA, ossia ispirandosi agli anni '60 ma con la presenza dello stile contemporaneo. Realizzato in collaborazione con Cosenza Fashion Week, il concorso vedrà una giuria composta da esperti del settore, come la redazione di Elle Spose, il maestro orafo Michele Affidato, che si è anche occupato della realizzazione del premio, e lo stilista Simone Marulli, che offrirà uno stage formativo presso il suo atelier di Milano al primo classificato, e da istituzioni locali e stampa.