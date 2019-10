Il 12 ottobre a Castrovillari il convegno "Prevenzione del Tumore della Mammella e del Colon Retto"

Sabato 12 ottobre alle ore 17.30 nella Sala consiliare del comune di Castrovillari si terrà il convegno sulla "Prevenzione del Tumore della Mammella e del Colon Retto" organizzato dal Movimento Politico Culturale Pollino-Sibaritide "Forza Castrovillari". Tale evento ha come obiettivo informare e sensibilizzare la popolazione in generale, e in particolare le giovani generazioni sul tema della prevenzione che, come noto, rappresenta l'arma vincente contro i tumori e pone al centro della quotidianità l'importanza di una sana alimentazione e di corretti stili di vita.

La diagnosi precoce del tumore al seno e una corretta informazione diminuisce la mortalità. In Italia i tumori tendono a diminuire: nel 2019 sono stimate 371mila diagnosi (196.000 uomini e 175.000 donne), a fronte di 373mila nel 2018, quindi 2000 in meno in 12 mesi. I cinque tumori più frequenti in ordine decrescente sono quello della mammella, colon-retto, polmone, prostata e vescica .In calo, in particolare, le neoplasie del colon retto, dello stomaco, del fegato e della prostata e, solo negli uomini i carcinomi del polmone, che continuano, invece, ad aumentare fra le donne (+2,2% annuo), per la preoccupante diffusione dell'abitudine al fumo di sigaretta fra le italiane. In crescita anche il tumore della mammella e, in entrambi i generi, quelli del pancreas, della tiroide e i melanomi (soprattutto al Sud). L'incidenza più alta si registra in Friuli Venezia Giulia (716 casi per 100.000 abitanti),la più bassa in Calabria (559 casi per 100.000 abitanti). cifra in costante crescita rispetto agli anni grazie alla prevenzione ad armi sempre più efficaci e alla maggiore adesione ai programmi di screening.

Al convegno che sarà coordinato dal dott. Roberto Senise presidente del Movimento "Forza Castrovillari" seguiranno i saluti del Sindaco di Castrovillari avv. Domenico Lo Polito e dei relatori: il dott. Luigi Postorivo che parlerà sui "tumori della mammella dalla prevenzione alla terapia"; il dott. Luigi Sommella che parlerà della "prevenzione del tumore del colon retto e variazione dell'approccio chirurgico in relazione allo stato della neoplasia"; il dott. Salvatore Leone sul "cancro del colon e della sua lunga esperienza in gastroenterologia; il dott. Ivano schito sulla prevenzione genetica e terapie mediche oncologiche nei tumori dell'apparato digerente e della mammella; la dott.ssa Rosa Marino che parlerà degli "alimenti di nutrizione nella prevenzione".

Il Presidente del Movimento "Forza Castrovillari" Roberto Senise ha dichiarato che, "Nonostante la costante, crescente incidenza del tumore alla mammella , si registra tuttavia una , sia pur lenta, ma progressiva diminuzione della mortalità, grazie ad una sempre più corretta informazione sulla importanza della diagnosi precoce, rivelatasi strategicamente determinante e vincente in termini di guaribilità. Attraverso tali iniziative come il convegno promosso da "Forza Castrovillari" ha dichiarato il Presidente Roberto Senise, si possono sensibilizzare i cittadini e condurli verso uno stile di vita sano ed equilibrato, e allo stesso tempo accompagnare i pazienti e dar loro il consiglio giusto al momento giusto verso un percorso di salute che significa anche valorizzare il diritto sancito dalla Costituzione".