Incidente mortale nel Cosentino, Bevacqua: "Servono tutor su statale 107"

"Di fonte allo strazio delle giovani vite spezzate nel tragico incidente verificatosi nella notte di sabato sulla statale 107 all'altezza del bivio per Rende, nella frazione di Saporito, lo sgomento e il dolore impongono il silenzio e la preghiera. Ma, per chi ricopre incarichi istituzionali, si manifesta anche il dovere di cercare soluzioni per evitare che eventi simili si ripetano". Lo afferma in una nota il consigliere regionale Mimmo Bevacqua.

"Per questo - prosegue - in qualita' di presidente della commissione Ambiente e trasporti, inseriro' un'audizione straordinaria nella prossima seduta prevista prima di fine mese, invitando il responsabile Anas e, trattandosi di tratto afferente il centro abitato, il sindaco di Rende. In quella sede, chiedero' di vagliare l'opportunita' di considerare l'implementazione di tutte le misure atte a ridurre i fattori di rischio, a cominciare dall'attivazione del Sistema Tutor nel tratto interessato e in quelli potenzialmente forieri di eventi similari, anche in ordine alla idoneita' del manto stradale. So bene che una maggiore efficienza dei controlli della velocita' media degli autoveicoli non e' l'unico fattore da sottoporre a maggiore controllo: le statistiche dimostrano che la distrazione e la disattenzione rappresentano cause sempre piu' impattanti sulla sicurezza della guida. Il Sistema Tutor, pero', ha comunque dimostrato una efficacia manifesta, in ragione del fatto che, purtroppo, la velocita' in se' non viene adeguatamente percepita come radice di tremende tragedie. Ecco perche', accanto alle adeguate campagne di informazione e di sensibilizzazione, l'utilizzo dei mezzi che la tecnologia offre deve essere perseguito nella maniera piu' ampia possibile". "Nessuno - conclude Bevacqua - restituira' alle famiglie quei giovani, nessuno colmera' quell'indicibile vuoto. Forse, pero', si puo' agire per prevenire altri abissi di lacrime e di dolore".