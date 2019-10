Aprigliano (Cs), Magorno (IV): "Ripartire dai territori, sindaci protagonisti legge di bilancio"

"È bello iniziare le iniziative di Italia Viva in Calabria, insieme al capogruppo in Senato Davide Faraone e alla Senatrice Vono, partendo da un piccolo borgo come Aprigliano. È fondamentale,infatti, ascoltare i territori e dar loro voce. Italia Viva ha deciso di mettere al centro le istanze dei territori e dei Sindaci. E proprio i Sindaci devono essere protagonisti della prossima legge di bilancio come, allo stesso modo, deve essere protagonista il Sud che deve essere rilanciato e proiettato in una dimensione europea. Perché l'Italia non può pensare di ripartire senza lo sviluppo del Sud. Italia Viva può rappresentare una grande opportunità per il Paese e questo lo si percepisce toccando con mano il numero crescente di uomini e donne che vogliono avvicinarsi al nostro progetto". Così il Senatore IV, Ernesto Magorno, intervenendo ad Aprigliano.

