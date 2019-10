Cosenza, inaugurato studio medico oncologico gratuito

Nasce a Cosenza il primo studio medico oncologico, gratuito e multidisciplinare, per indigenti. Lo ha creato l'Associazione Onco Med, presieduta dalla giornalista Francesca Caruso, operata di cancro qualche anno fa. Francesca ha promesso a se stessa, dopo le varie terapie, di dedicare il suo tempo libero alle campagne di prevenzione oncologica. E cosi' ha coinvolto decine di medici che presteranno gratuitamente la loro opera. Lo studio medico si trova nel centro storico di Cosenza, in Corso Telesio. Ieri l'affollata inaugurazione, dopo un incontro di presentazione in cui e' stata ribadita la filosofia di questo originale laboratorio: aiutare chi ha bisogno.

"Io dico che oggi si realizza un sogno, - ha detto Francesca Caruso - quello di una folle malata oncologica che e' riuscita a coinvolgere tanti medici". "Abbiamo una ventina di medici, - ha aggiunto Caruso - scelti tra le eccellenze che abbiamo in Calabria e con loro Onco Med sara' la casa di tutti, di tutti quelli che ne avranno bisogno". "Noi siamo gli unici del centro-sud, se si fa eccezione per Napoli, ma loro hanno solo 4 specialistiche e noi invece praticamente tutte. Gli specialisti saranno con noi, - aggiunge la giornalista - 4 alla volta, due volte la settimana. Ricordatevi pero' di non lasciarci soli: abbiamo bisogno di tutti - conclude Caruso - e per questa avventura abbiamo una paura terribile".