Giovani morti in incidente nel Cosentino: il dolore di Marziale

"Quattro giovani vite che avevano appena salutato la minore età, entrando a far parte della comunità adulta, con il loro carico di speranze, sogni e incertezze. Dolore, sgomento e vicinanza alle famiglie, anche dei due feriti, in un lutto che appartiene a tutti i calabresi": è quanto dichiara Antonio Marziale, Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza della Regione Calabria.

Dettagli Creato Domenica, 06 Ottobre 2019 13:31