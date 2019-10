Oliverio ha ricordato a Lamezia i quattro giovani che hanno perso la vita a Rende

Il Presidente della Regione, Mario Oliverio, esprime dolore e cordoglio per la scomparsa dei quattro giovani che, nella notte, hanno perso la vita in un incidente stradale a Rende.

"In circostanze come questa -afferma Oliverio- resta solo il silenzio. Le parole non servono. Alle famiglie distrutte dal dolore esprimo la tutta la mia vicinanza ed auguro agli altri due giovani rimasti feriti nel medesimo incidente, una pronta guarigione e un rapido ritorno alla vita".

Il Presidente Oliverio, prima di svolgere il suo intervento, ha chiesto all'assemblea dei volontari riunita a Lamezia Terme un minuto di raccoglimento per ricordare le giovani vite.