Cosenza: l'Assessore Loredana Pastore annuncia l'apertura, domani, nel centro storico, di una nuova sede della Croce Rossa Italiana

Apre domani, lunedì 7 ottobre, nel centro storico di Cosenza, in via Giostra Vecchia, alle ore 18,00, la nuova sede della Croce Rossa Italiana che da tempo cercava una soluzione logistica in città. "Lo scopo di aprire questa sede nel cuore della città antica, voluto fortemente dal sindaco Mario Occhiuto – sottolinea l'assessore alle attività economiche e produttive Loredana Pastore - risponde ad una logica ben precisa che parte dalla volontà di rivitalizzare il nostro centro storico. Ovviamente – afferma ancora Loredana Pastore - non si tratta solo di questo, ma abbiamo voluto anche portare gli splendidi volontari della CRI il più a contatto possibile con le fasce più deboli della città. Le nostre indagini statistiche confermano che nella città vecchia il numero di residenti in età avanzata è molto alto, così come numerose sono le famiglie che vivono situazioni di difficoltà. La presenza della Croce Rossa servirà a portare un aiuto non solo materiale, ma anche umano a tutti coloro che ne hanno bisogno. Il progetto prevede infatti - spiega ancora l'assessore Pastore - l'apertura di uno sportello sociale che sarà animato dalle crocerossine che non solo effettueranno misurazione di pressione, glicemia e altri piccoli controlli medici, ma anche e soprattutto daranno ascolto a tutte le persone che si rivolgeranno allo sportello. Questi sono i primi servizi che offrirà lo sportello insieme alla redistribuzione di alimenti alle famiglie più in difficoltà- continua l'assessore Pastore - un servizio quest'ultimo che abbiamo intenzione di implementare in futuro secondo la filosofia dell'amministrazione Occhiuto per la quale nessuno deve essere lasciato indietro. Naturalmente per farlo contiamo sulla solidarietà dei cosentini che si è sempre dimostrata grandissima". Un ringraziamento particolare l'Assessore Pastore ha rivolto ai volontari della CRI e in particolare al Presidente Antonio Schettino "per il grande e importante contributo che daranno alla nostra comunità". "Ovunque e per chiunque – sottolinea il Presidente della Croce Rossa di Cosenza, Antonio Schettino, è uno dei credi della Croce Rossa e quindi non potevamo non essere anche nel centro storico di Cosenza per aiutare le persone che versano in maggiori difficoltà, soprattutto quelle che sembrano dimenticate da tutti, gli anziani in particolare. Ringrazio – ha aggiunto - per l'attenzione rivolta alla CRI di Cosenza tutta l'Amministrazione comunale e in particolare il Sindaco Mario Occhiuto che da sempre si è mostrato vicino alle nostre attività e, in particolare, l'assessore Loredana Pastore che si è data molto da fare per individuare l'immobile che ci ospiterà".

