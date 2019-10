A Cosenza la sesta edizione di "Expo Senior, Junior e Baby"

Giunta alla sua sesta edizione, torna "Expo Senior, Junior e Baby", l'iniziativa di divulgazione medico-scientifica e di sensibilizzazione sociale sui tema della terza età, della famiglia e del rispetto per la vita e la salute, che quest'anno è in programma, dal 16 al 18 ottobre a Cosenza, nel Chiostro di San Domenico. E sarà lo stesso Chiostro ad ospitare lunedì 7 ottobre, alle ore 15,30, la conferenza stampa di presentazione della manifestazione. Il leit motiv sarà sempre La Famiglia con qualcosa in più... i geni della longevità. In linea con le scorse edizioni, si vuole dimostrare come la prevenzione sia uno stile di vita che nasce soprattutto a tavola. Ed ecco i percorsi volti a promuovere la Dieta Mediterranea ma anche Ecm, congressi scientifici che consentiranno, alle figure professionali di ottenere, dal provider, 9 crediti formativi gratuiti. Non mancheranno i gabinetti medici e, come il titolo della stessa manifestazione suggerisce, il confronto intergenerazionale, momenti di intrattenimento, di spettacolo e percorsi dedicati all'enogastronomia. Il vasto cartellone, che sarà illustrato nella conferenza stampa di lunedì, prevede la partecipazione di associazioni e soprattutto degli studenti, che avranno la possibilità di "competere" in maniera sana in ambito culinario, sotto l'egida dello chef stellato Riccardo Sculli, con l'istituto "Mancini Tommasi" parte integrante. Mentre l'arte sarà soddisfatta dall'istituto "Lucrezia della Valle" avendo a disposizione critici d'arte come Alessandra Carelli, Gianluca Covelli e Francoise Pugliese. Offriranno il loro contributo attivo anche l'Avis, la Croce Rossa Italiana, la Lilt, Agd, con le loro campagne e postazioni. All'incontro di presentazione parteciperanno il sindaco di Cosenza Mario Occhiuto, l'assessore alla crescita economica urbana del Comune, Loredana Pastore, Fausto Sposato, presidente Opi (Ordine professionale infermieri) di Cosenza, il presidente dell'associazione "Volare", Antonio Volpentesta che di "Expo Senior, Junior e Baby" è il patron, il direttore artistico Rosellina Arturi, Maria Brunella Stancato, manager del terzo settore, Graziella Cammalleri, dirigente IIS Mancini – Tommasi e Loredana Giannicola, dirigente IISS Lucrezia della Valle, coordinati dalla giornalista Iole Perito. "Expo Senior e Junior" sarà, dunque, una grande occasione di incontro e confronto fra generazioni diverse, che potranno scoprirsi, in fondo, non così distanti. Sicuramente sarà un gran divertimento, un momento riflessivo, una bellissima presa di coscienza.

