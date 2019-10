Slow Food, Montesanto rimosso da fiduciario: azzerato il comitato di condotta

Con ricorso del 29/04/2019, un gruppo di soci (Cesare Renzo, Giuseppe D'Urso, Claudio Viola, Luca Salvatore Sammarro, Giuseppe Gatto, Andrea Casaleno, Saro Costa Stefano Pirillo, Antonio Trebisonda) e membri del comitato esecutivo della condotta Slow Food "Sibaritide Pollino Arberia", hanno denunciato ai livelli regionali e nazionali alcuni atti del fiduciario Lenin Montesanto, ritenuti gravi, ripetuti ed illegittimi, assolutamente non rispettosi di statuti e regolamenti, lesivi dei principi di democraticità e rappresentatività dell'associazione.

I ricorrenti hanno chiesto con tali istanze che tutti gli atti e le deliberazioni assunte in violazione delle norme statutarie e che il nuovo comitato di Condotta, autore di tali illeciti, venissero dichiarati nulli ed illegittimi con la conseguente rimozione del sig. Lenin Montesanto dalla carica di Fiduciario e la decadenza dei membri del nuovo Comitato di Condotta.

In data 18 settembre il Comitato esecutivo di Slow Food Italia, preso atto del parere del Collegio dei Garanti di Slow Food Italia del 6 Giugno 2019 ed alla luce di quanto previsto dall'art. 11 lett m) dello Statuto Nazionale, deliberava all'unanimità la decadenza del Comitato della Condotta Slow Food Pollino Sibaritide Arberia Versante Ionico Cosentino che, come previsto dallo statuto Nazionale, è stata ratificata il 5 ottobre 2019 dal Consiglio Nazionale, accogliendo così le legittime istanze dei firmatari dei ricorsi.

Cesare Renzo, Giuseppe D'Urso, Claudio Viola, Luca Salvatore Sammarro, Giuseppe Gatto, Andrea Casaleno, Saro Costa Stefano Pirillo, Antonio Trebisonda, non hanno quindi operato alcuna attività ostruzionistica e/o diffamatoria, come ha lasciato intendere il sig. Montesanto, ma solo ed esclusivamente chiesto il rispetto delle regole che devono presiedere la vita dell'associazione.

Per rispetto della verità dei fatti ed in risposta a quanto circolato a mezzo comunicati da parte di un sedicente comitato esecutivo di Condotta non più in vita perché dichiarato decaduto, era dovere dei ricorrenti, precisare.