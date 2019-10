Lago (Cs), l'Amministrazione vuole salvare i libri dal macero ed arricchire la biblioteca comunale

Iniziativa virtuosa è quella messa in atto dall'Amministrazione del Comune di Lago in Provincia di Cosenza, che ha ricordato l'importanza di appassionarsi alla lettura, salvando tanti libri destinati al macero per destinarli alla Biblioteca comunale.

Manuali di Diritto, Codici ma anche libri di cultura generale, di religione e dizionari di greco e latino, che l'Amministrazione ha deciso di non buttare via, ma di mettere a disposizione di tutti i cittadini.

Anche se alcuni testi sono vetusti e malmessi, spiega l'Amministrazione, hanno tuttavia una storia che porta un seme di positività: attivare politiche a favore della promozione della lettura e delle biblioteche intese come centri propulsori di cultura.

Il leitmotiv è quello di condividere il più possibile questo messaggio perchè è importante stimolare il sentimento di amore per la lettura.