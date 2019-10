Porcaro: “150 mil euro di risparmi per i cittadini di Castrolibero”

"Centocinquantamila euro: è quanto risparmieranno i cittadini di Castrolibero grazie alla rinegoziazione dei mutui con cassa depositi e prestiti approvata ieri dal consiglio comunale di Castrolibero". A dichiararlo è Marco Porcaro, assessore alla programmazione economico-finanziaria.

"Siamo il primo comune calabrese ad adottare questo provvedimento che porterà un calo dei tassi d'interesse dal 3,862% all'1,499%. Si tratta di sei mutui contratti dall'ente nel 1999 che scadranno nel 2044. Grazie all'adozione di questa procedura il Comune risparmierà 6000 euro all'anno in venticinque anni per un totale di 150000 euro. Risorse che potranno essere riprogrammate e investite sul territorio in servizi e opportunità per i cittadini.

La delibera consiliare – continua Porcaro - è stata approvata anche dal gruppo di minoranza Progetto Comune, mentre la rappresentante del movimento 5 stelle ha votato inspiegabilmente contro un provvedimento che ha solo dei vantaggi per i cittadini di Castrolibero. Evidentemente la consigliera Anselmo preferisce che i cittadini paghino interessi più alti su mutui, per altro, contratti in epoche lontane da questa amministrazione, venti anni fa. Ce ne faremo una ragione.

Sempre nella seduta di ieri sono state approvate due importanti variazioni di bilancio per registrare nuove entrate relative a finanziamenti sovracomunali, in particolare 5000 euro dalla legge 13/85 della Regione Calabria per manifestazioni culturali e 70000 euro di finanziamento statale per efficientamento energetico. Sono state inoltre stanziate nuove risorse, circa 50000 euro, per l'asilo nido e i servizi sociali. Nonostante i continui tagli da parte dello stato agli enti locali, l'amministrazione comunale, per come evidenziato anche dal sindaco Giovanni Greco in consiglio comunale, continua ad investire e a dare priorità ai servizi sociali, essenziali per la nostra comunità".