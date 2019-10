Camera di Commercio di Cosenza promuove cammino lungo la Via Popilia

Grazie alla Camera di Commercio di Cosenza, che ha approvato un progetto presentato dall'Associazione La Via Popilia, sarà possibile condurre un gruppo di travel blogger, provenienti da varie regioni, lungo l'antico asse viario costituito dalla Via ab Regio ad Capuam, meglio conosciuta come Via Popilia.

La formula è quella di un Educational Tour con spostamento a piedi, di borgo in borgo, al termine del quale i travel blogger promuoveranno la proposta turistico-culturale sui loro blog e sulle riviste di settore.

L'iniziativa dal titolo "Pandosia Bruzia – In cammino lungo la Via Popilia", partirà dal Pollino il 5 ottobre, quindi saranno attraversate le aree del Savuto e della Costa Viola, per poi concludersi l'11 ottobre a Cosenza con un convegno dal titolo "2019 Anno del turismo lento" che si terrà presso il Chiostro di San Domenico.

Giorno 9 ottobre, inoltre, in occasione del passaggio dal luogo dove era ubicato il Cippo romano di Sant'Onofrio, indicante la distanza in miglia romane dell'antica Valentia da Capua, sarà organizzata una breve cerimonia con le Istituzioni del comprensorio per meglio divulgare le informazioni sulla storia della strada romana e del cippo miliare.

La domanda di turismo lento e sostenibile è in crescita significativa sia in Europa che in Italia ed anche la Calabria sta diventando meta di Camminatori che scelgono questa forma di turismo esperienziale in grado di far conoscere i territori attraversati e apprezzare i tanti patrimoni disponibili.

Il progetto, che potrà essere candidato con il supporto della CCIAA di Cosenza quale bene immateriale riconosciuto dall'UNESCO, costituisce una importante occasione per la promozione delle offerte turistico-culturali innovative in grado di dare valore ai borghi di Calabria ed alle comunità che vi risiedono.