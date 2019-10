Camigliatello Silano (Cs), il 5 e 6 Ottobre " A Tutta Patata"

Da non perdere a Camigliatello Silano il 5 e 6 Ottobre " A Tutta Patata" , due giorni dedicati alla patata della Sila IGP, un frutto della terra molto particolare che viene raccolto in questo periodo sull'altopiano silano.

Si inizia sabato 5 ottobre con una particolare cena a 4 mani con lo chef delle emozioni Armando Manzo e lo chef di casa Piero Cantore, che delizieranno tutti i commensali con 5 portate dall'antipasto al dolce.

Poi si continuerà il 6 ottobre con un Show Cooking con lo chef delle emozioni Armando Manzo sempre a Camigliatello Silano su via roma alle ore 11:00

Il tema è patate e funghi un connubio perfetto.

Manifestazione organizzata in collaborazione con il consorzio di tutela della patata igp

Per maggiori informazioni visita il sito www,camigliatellosilano.it

