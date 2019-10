Corrado (M5S): “Disposta ispezione in biblioteca civica di Cosenza”

"Ho ricevuto ieri una seconda nota della Direzione generale Biblioteche e istituti culturali che, in risposta alle mie del 19 e del 25 settembre tese ad ottenere un maggiore e piu' serio impegno ministeriale per la Biblioteca Civica di Cosenza, preannuncia l'intenzione di svolgere una ispezione presso quell'Istituto". Lo afferma la senatrice M5S Margherita Corrado, componente la Commissione Cultura. "La decisione assunta dalla dirigente, dott.ssa Passarelli - prosegue la parlamentare - autorizza a sperare che da qui in poi l'antica e pregevolissima raccolta di documenti e volumi possa ottenere l'attenzione che merita e le e' dovuta dallo Stato, appunto, ma anche e soprattutto dagli Enti locali preposti (da statuto) a garantirne il sostentamento. E' necessario che il Ministero, che con grande garbo istituzionale si e' assunto, fin qui, compiti di vera e propria supplenza nei confronti di Comune e Provincia, li guidi ora verso una ri-assunzione di responsabilita' che non puo' attendere oltre. Dicano altrimenti in modo esplicito, Sindaco e Presidente, che le amministrazioni comunale e provinciale cosentine non sono in grado o non vogliono occuparsi di questo straordinario tesoro della citta' bruzia".

Dettagli Creato Giovedì, 03 Ottobre 2019 16:40