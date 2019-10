San Donato di Ninea (Cs), contrasto povertà: torna banco alimentare

Contrasto alla povertà, torna il servizio del Banco Alimentare. Obiettivo dare un aiuto alle famiglie in stato di disagio socio-economico e alle persone sole in condizioni di emarginazione. Per ottenere il benefit è possibile presentare la domande entro Lunedì 11 Novembre.

È quanto fa sapere l'assessore alla pubblica istruzione Giovanna Spingola informando che è di mille e 500 euro l'importo complessivo da destinare al servizio e ribadendo l'attenzione e l'impegno dell'Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco Jim di Giorno per il sociale.

La residenza nel Comune di San Donato di Ninea e il valore ISEE pari o inferiore a 7 mila euro sono i requisiti necessari per candidarsi ad accedere al servizio.

La graduatoria sarà formata tenendo conto della composizione del nucleo familiare; se a fare richiesta sono persone che vivono sole o prive di sostegno familiare; della presenza nel nucleo di soggetti non autosufficienti; dello stato di disoccupazione non assistito da ammortizzatori sociali.

A parità di punteggio si darà preferenza alla famiglia numerosa o in caso di persone sole, la più anziana di età.

Il modulo da compilare secondo la forma dell'autocertificazione è disponibile presso l'ufficio servizi sociali comunale o scaricabile dal sito istituzionale www.comune.sandonatodininea.cs.it.

La domanda dovrà pervenire corredata della documentazione al protocollo del Comune entro e non oltre le ore 12 di lunedì 11 novembre 2019. La domanda può essere consegnata a mano, spedita con raccomandata o inviata via pec all'indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. . - (Fonte: Comune di San Donato di Ninea – Comunicazione Strategica/Istituzionale Lenin Montesanto – Comunicazione & Lobbying).