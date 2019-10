Associazionismo, l’assessore Artese incontra la Pro Loco e parla della programmazione del Comune di Rende

Incontro stamane in assessorato con il nuovo direttivo della Pro Loco di Rende.

All'assessore all'associazionismo Annamaria Artese è stato proposto l'avvio di nuovi progetti per la valorizzazione del territorio.

"È nostra intenzione -ha affermato la Artese- partire dal presupposto di dover effettuare in tale ambito un costante lavoro di monitoraggio, valutazione e aggiornamento al fine di mantenere ben saldo l'impegno verso le fasce più deboli ed i loro bisogni e verso un territorio che va incontro oggi a nuove emergenze in ambito sociale, sanitario, assistenziale, culturale, sportivo ed ambientale".

"Il supporto della nostra amministrazione -ha proseguito l'assessore- alle associazioni del nostro territorio è necessario per valorizzarne il lavoro sin qui svolto e, parallelamente, individuare necessità e bisogni così da condividere con i cittadini progetti in grado di modellare la città del futuro".

La Artese ha infine dichiarato che: "a breve partiremo con una serie di azioni che vedranno il lavoro sinergico con gli altri assessorati in modo da riuscire a coniugare nel migliore dei modi democrazia rappresentativa e partecipativa".

Dettagli Creato Giovedì, 03 Ottobre 2019 16:31