Corigliano Rossano (Cs), linee telefoniche del Comune fuori uso: operatori a lavoro per risolvere il problema

La sede di Palazzo Garopoli e le delegazioni comunali dell'area urbana di Corigliano risultano irraggiungibili telefonicamente per via di un guasto alle linee. È quanto fanno sapere gli uffici comunali informando che da ieri (mercoledì 2) gli operatori della Telecom sono a lavoro per risolvere il problema.

Per comunicare con gli uffici è possibile utilizzare le email o scrivere al protocollo all'indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. .

L'Amministrazione Comunale si scusa per i disagi.