Murales a Padia di Acri (Cs), in un mese più di mille visitatori

Ad un mese dalla inaugurazione si stima che abbiano superato il migliaio i visitatori del murales che adornano le pareti di alcuni edifici deel centro storico della frazione Padia di Acri. Un pellegrinaggio continuo di cittadini attirati dall'opera pensata e finanziata da Michele Ferraro con la partecipazione dei proprietari degli immobili interessati e prodotta su base volontaria dagli artisti Giovanna Falcone e Mattia Denis Rago. "Questo fenomeno - sostiene il presidente della Libera associazione cittadini acresi (Laca), Vincenzo Toscano - dimostra chiaramente, come per troppi anni, sia stato sopito il desiderio di arte, di bello, di valorizzazione culturale e territoriale che la cittadinanza di Acri, e non solo, sa esprimere perche' insito nel proprio dna. Forse si e' dimenticato, per troppo tempo, che Acri e' stata sempre espressione di letterati, poeti, artisti, intellettuali ed eroi che crescevano e maturavano in un substrato culturale che negli anni e' stato soffocato".

Dettagli Creato Mercoledì, 02 Ottobre 2019 12:08