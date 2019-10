Unical, l'associazione "Assi" abbandona la lista "Athena!"

ASSI(ASsociazione Studenti Ingegneria), associazione apartitica attiva nel panorama politico universitario dell'Universitá della Calabria abbandona la lista Athena!.

Lo ha comunicato il presidente Danilo Guaragna che afferma: "La decisione di fuoriuscire dalla lista non è stata di natura politica ma è legata alle scarse possibilità di crescita per il nostro gruppo. Ringraziamo tutti i componenti della lista Athena con i quali abbiamo lavorato per anni con coerenza e in armonia con i nostri principi".

"Il nostro gruppo sta subendo un ricambio generazionale, come è giusto che sia in ogni forma di sano associazionismo. E, sempre su questa stessa linea, presto verrà nominata una nuova figura presidenziale in grado di portare nuova linfa al gruppo".