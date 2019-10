“Coltivare sicurezza, salute e agricoltura”, incontro del Circolo Acli di Montalto Uffugo (Cs)

Si terrà il 03 ottobre 2019, alle ore 17:30, presso L'Aula Magna dell'Istituto Comprensivo Taverna di Via Borsellino a Taverna di Montalto Uffugo (CS), il convegno-dibattito dal titolo: "Coltivare Sicurezza, salute e agricoltura".

L'iniziativa, fortemente voluta del circolo A.C.L.I. della cittadina cosentina e in particolare dal suo Presidente, Aleandro D'Amico, vedrà la presenza di Istituzioni, Associazioni, rappresentanti della società civile ed esperti. Lo scopo è quello di aggiornare gli operatori del settore, aziende ma anche coltivatori diretti, sulle normative sanitarie e della sicurezza previste per lo svolgimento delle attività agricole. Prevenzione, impegni, novità sono gli ambiti di intervento per una agricoltura sana e attenta alla salute, dove tradizione e progresso interagiscono per uno sviluppo e una crescita sostenibile dei territori.

"Da più di 1 anno, con la nostra Associazione ACLI facciamo associazionismo e viviamo la realtà locale, anche attraverso lo sportello CAF attivo presso la nostra sede, confrontandoci e aiutando imprese e cittadini a relazionarsi con il mondo del lavoro e non solo. L'iniziativa è inserita in questo percorso e mira ad offrire ai tanti che vivono nel mondo agricolo un aggiornamento continuo e soprattutto ascolto delle esigenze e problematiche che vivono quotidianamente", così il presidente D'Amico. Le conclusioni saranno affidate al consigliere regionale Mauro D'Acri, delegato all'agricoltura.