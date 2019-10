Castrovillari (Cs): consegnato riconoscimento al presidente nazionale dell'Assapli, Dario Giannicola

Domenica mattina, 29 settembre, nel salone del Circolo Cittadino di Castrovillari,in occasione del "passaggio della campana" e, quindi, del subentro del nuovo presidente del Kiwanis, Pierluigi Schifino, all'uscente, Graziano Garofalo, è stato consegnato un riconoscimento al presidente nazionale dell'Associazione Appartenenti alla Polizia Locale Italiana, l'avvocato Dario Giannicola, per l'opera che svolge questa associazione a tutela della vita dei cittadini sulla strada e, in particolare, per la promozione, tra i più giovani, dell'educazione stradale.

Durante la cerimonia, presenti pure il Sindaco, l'avvocato Domenico Lo Polito, e il governatore nazionale del Kiwanis Distretto Italia-San Marino, l'avvocato Maura Magni, il Club ha ricordato le attività svolte nell'anno sociale a sostegno dei minori, su cui da anni è impegnato, e l'adozione del manuale, approntato dall'ASSAPLI, sulla sicurezza stradale che verrà consegnato gratuitamente , a campione, ai ragazzi delle scuole primarie di Calabria.

Fattori che hanno richiamato, complessivamente, ruolo ed importanza delle associazioni, della loro capacità, di adoperarsi, anche in rete, per lo sviluppo e affermazione del bene comune, da sempre legato alla centralità della persona.