"La scomparsa del Generale, Francesco Pezzotti è una notizia che ci rende tristi. Francesco Pezzotti è stato un grande uomo, un esemplare servitore dello Stato sia nel ruolo di Generale della Guardia di Finanza, sia come Sindaco di Scalea. L'onesta' è stata la sua bussola, il suo impegno un modello per me e per tutti coloro i quali, ogni giorno operano per dare risposte concrete alle esigenze dei cittadini. Abbiamo condiviso, insieme, tanti momenti importanti, unici. Saranno patrimonio da non disperdere per il bene di tutto il territorio dell'alto Tirreno cosentino. Francesco Pezzotti mancherà tanto, ma noi che abbiamo condiviso con lui un pezzo di strada abbiamo il dovere di continuare a lavorare, ogni giorno, facendo tesoro di ciò che ci ha lasciato".

Così il Sindaco di Diamante, Sen. Ernesto Magorno, ricorda il Generale Francesco Pezzotti.