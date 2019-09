Cariati (Cs), il 5 ottobre la presentazione del libro “O mamma, ho visto Rocco Russo”

Nasce a Cariati, da famiglia umile, ultimo di sette figli. La storia, il percorso, gli insegnamenti, le difficoltà incontrate da uno dei talenti del calcio dilettantistico locale: Rocco Russo, bomber indiscusso degli anni '90, che con le sue giocate incantava pubblico e tifosi. Intercettato da società professionistiche di serie A e B, le sue opportunità sono state sciupate da alcune decisioni sbagliate. L'atletasi racconta nel libro "O mamma, ho visto Rocco Russo", edito da Informazione&comunicazione.

Seconda tappa a Cariati, nella città natale dell'autore, sabato 5 ottobre 2019 alle ore 18 nella sala del Centro Sociale, in via nazionale, SS. 106, Cariati.

Il racconto dei primi anni di vita a Cariati. Le partite sulla spiaggia, il campo sportivo della Cariatese, le prime soddisfazioni calcistiche. Il saper fare squadra, il leaderismo, l'umilità e la semplicità, i rapporti con le tifoserie,le distrazioni che distolgono dalle priorità. Questi i temi affrontati da Rocco nel suo libro autobiografico.

Tra gli interventi: Luigi Di Donna, ex direttore sportivo della Cariatese, del Castrovillari, del Cirò e della Rossanese; Giovanni Greco, ex allenatore della Cariatese, Rossanese e Trebisacce; Pino Greco, difensore centrale, ex Cariatese ed ex Cirò; Cristoforo Russo, mezza punta,già Cariatese e due presenze in serie B con il Catanzaro; Serafino Trento, ex presidente della Cariatese. I saluti istituzionali introduttivi dell'Assessore allo Sport Ines Scalioti.

Nel corso della serata, saranno proiettate interviste di persone vicine all'autore. Presentiistituzioni locali, ex presidenti, giocatori, allenatori. L'evento è patrocinato dal Comune di Cariati.