Rende (Cs), al via i lavori di rigenerazione urbana nelle aree di Villa Europa e Viale dei Giardini

Sono ripartiti stamane, a Rende, i lavori di riqualificazione urbana previsti per le aree di Villaggio Europa e Viale dei Giardini.

Si tratta di un finanziamento ad hoc per le zone della città ad alto rischio di degrado: "Con un importo di due milioni di euro - ha affermato il dirigente del settore Francesco Minutolo - "siamo riusciti ad ottenere i fondi necessari all'espletamento dei lavori tutt'ora in essere. Prevediamo di completare le opere entro la fine di ottobre".

Nello specifico, sono di questi giorni – è scritto in un comunicato stampa del Comune di Rende - gli ultimi lavori di ristrutturazione della biblioteca ubicata nella Ceep, oltre alla realizzazione dei campi di calcio e pallavolo.

A Viale dei Giardini, invece, da domani si lavorerà al completamento dell'impianto di irrigazione e, già dall'inizio della prossima settimana, si avvieranno i lavori di messa in posa della nuova pavimentazione. Inoltre sono quasi terminati gli interventi relativi alla rimodernizzazione del centro sociale.

"L'idea di rigenerazione urbana - ha dichiarato il sindaco Marcello Manna - è al centro delle nostre politiche sempre tese verso la costruzione di una città inclusiva e attenta ad una urbanizzazione che coniughi il rispetto dell'ambiente all'offerta di spazi pubblici dove si possa realmente concretizzare l'idea di una municipalità che tenga conto dei bisogni della comunità. In tale ambito d'intervento si collocano i lavori di riqualificazione di Villaggio Europa e Viale dei Giardini: riappropriarsi dei luoghi significa riappropriarsi della nostra identità".