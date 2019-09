Cosenza, al via la campagna di sensibilizzazione di “Ecologia Oggi” per ridurre drasticamente gli abbandoni di rifiuti sul suolo pubblico

Parte in questi giorni la campagna di sensibilizzazione di "Ecologia Oggi" per ridurre drasticamente gli abbandoni di rifiuti sul suolo pubblico. Ad oggi – questi i dati forniti da "Ecologia Oggi" - la quantità degli abbandoni nella città di Cosenza si attesta al 30/35% del residuo prodotto. Una quantità – viene sottolineato – che per circa il 60% può essere avviata a recupero, se ben differenziata. Il quantitativo dei rifiuti abbandonati – afferma Rita Scalise, Direttore generale dell'unità di Cosenza di "Ecologia Oggi" - oltre a danneggiare l'ambiente e il decoro della città ha un costo elevato per il conferimento in impianto, mentre, se fosse correttamente differenziato, ridurrebbe notevolmente questi costi".

Di qui la campagna di sensibilizzazione che "Ecologia Oggi" ha avviato, sia attraverso l'allestimento di alcune postazioni, una a settimana, e che stanno già facendo il giro della città, per sensibilizzare la cittadinanza e istituire dei veri e propri comitati di cittadini attivi. Parallelamente, Ecologia Oggi ha predisposto dei manifesti a tema, che campeggeranno negli spazi riservati alle affissioni, in cui, con alcuni indovinati slogan ("Abbandona solo le cattive abitudini" o "Io non abbandono") si inviteranno i cittadini ad adottare comportamenti responsabili.